Parasport: Debrunner und Schär fahren zu WM-Gold

Cathrine Debrunner gewinnt über 400 m die Goldmedaille an der Para-Leichtathletik-WM in Paris. Die Rollstuhlfahrerin siegte in 50,16 Sekunden, was in der Kategorie T53 WM-Rekord bedeutet. Für die 28-jährige Thurgauerin ist es nach Gold über 800 m, 1500 m und 5000 m bereits die vierte Goldmedaille an der diesjährigen Para-Leichtathletik-WM.

Ebenfalls Gold über 400 m gewinnt Manuela Schär. In der Kategorie T54 setzte sich die 38-jährige Luzernerin in 52,22 Sekunden gegen ihre Konkurrentinnen durch. Für Schär ist es nach dem Sieg über 800 m bereits der zweite Weltmeistertitel in Paris.

Kratter springt zu Silber

Para-Weitspringerin Elena Kratter gewinnt dank ihrem Sprung auf 4,91 m die Silbermedaille. Geschlagen wurde die 27-jährige Ostschweizerin nur von der überlegenen Italienerin Martina Caironi aus Italien (5,18 m). (pka)