Start ins Jahr 2022 in Interlaken – «Touch the Mountains» findet wieder statt Vergangenen Winter musste das «Touch the Mountains»-Open-Air abgesagt werden. Am 1. Januar 2022 soll es wieder stattfinden.

Impressionen vom «Touch the Mountains 2020» auf dem Interlakner Höheweg. Foto: PD

«Mit einem grossen Knall soll Interlaken wieder in das neue Jahr starten – und das bereits zum 17. Mal», teilt die Jungfrau World Events GmbH zusammen mit Interlaken Tourismus und dem Congress Kursaal Interlaken in einer Medienmitteilung vom Montagmorgen mit. Das kostenlose Open Air «Touch the Mountains» werde wie üblich am 1. Januar 2022 über die Bühne gehen, nachdem es Anfang dieses Jahres Corona-bedingt habe abgesagt werden müssen.

«Die Verhandlungen mit den Bands sind am Laufen, und wir können die Namen bald bekannt geben.» Lorenz Krebs jun., stellvertretender Geschäftsführer und Eventkoordinator der Jungfrau World Events GmbH

«Die Verhandlungen mit den Bands sind am Laufen, und wir können die Namen bald bekannt geben», teilt Lorenz Krebs jun., stellvertretender Geschäftsführer und Eventkoordinator der Jungfrau World Events, mit. Es würden drei bekannte und stimmungsvolle Bands auftreten. Das OK rechne dabei wiederum mit mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern.