Weiterer Grossanlass abgesagt – «Touch the Mountains» 2021 findet nicht statt Kein Neujahrssause in Interlaken: Das «Touch the Mountains» ist abgesagt.

So sah es am Neujahr 2020 auf dem Interlakner Höheweg aus, dieses Bild wird es 2021 nicht geben. Foto: PD

Ein weiterer Grossanlass fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: Die 17. Ausgabe des Neujahrevents «Touch the Mountains» muss auf das Jahr 2022 verschoben werden. Dies teilt die Veranstalterin

Jungfrau World Events GmbH am Dienstagmorgen mit.

«Mit einem grossen Knall wollte man zum 17. Mal in Interlaken das neue Jahr einläuten», schreiben die Organisatoren. Besonders in diesem Jahr hätte das «Touch the Mountains» damit ein besonderes Zeichen setzen wollen. Lange Zeit habe das Vorhaben unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schutzvorkehrungen und der angepassten Umsetzung nicht schlecht ausgesehen. Doch die momentane Lage und die Stimmung in Bezug auf das Corona-Virus vereitle dieses Vorhaben.

«Die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten hat stets Vorrang», schreibt die Jungfrau World Events GmbH. Dazu komme die Unsicherheit in Bezug auf die Durchführung, was eine kalkulierbare Planung unmöglich mache. Somit ist die 17. Ausgabe auf den 1. Januar 2022 verschoben. 2020 besuchten 28’000 Zuschauer den Anlass, 2019 gab es sogar einen Rekord mit 30’000 Besuchern.

Menschen wohin das Auge reicht: Lo & Leduc bei ihrem Auftritt am Interlakner Höheweg vom 1. Januar 2020. Foto: PD/David Birri

pd/ngg