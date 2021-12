Headliner am Seaside-Festival – Toto, George Ezra und Stephan Eicher kommen 2022 nach Spiez

Spiezer Bucht-Open-Air – Von «Africa» über «Budapest» ans Seaside Festival Die Kultrocker Toto, Singer-Songwriter George Ezra, Grandseigneur Stephan Eicher und das Mundartduo Lo & Leduc sind die grossen Namen am Seaside Festival 2022. Jürg Spielmann

Headliner am Samstag: Die US-Rockband Toto um Gründungsmitglied ‎Steve Lukather (l.) und Sänger Joseph Williams. Foto: PD

Pünktlich aufs Weihnachtsgeschäft gaben die Veranstalter des Seaside Festival am Mittwochmorgen bekannt, wer 268 Tage später in Spiez aufspielen wird – so denn Corona will. 88 Tage nach Verhallen des letzten Tones der vierten Ausgabe sagt Festivalleiter Philippe Cornu: «Wir sind froh, konnten wir das Seaside Festival dieses Jahr durchführen und dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis bieten. Jetzt setzen wir alles daran, auch 2022 wieder für Gänsehautmomente in der Bucht zu sorgen.» Anfang September waren am 3G-Anlass Patent Ochsner und Peter Maffay – der es versäumte, seinen Überhit «Über sieben Brücken musst zu gehn» zu spielen – die Hauptacts.

Britischer Singer-Songwriter als Hauptact am poppigen Seaside-Freitag: George Ezra. Foto: PD

Welche musikalischen Leckerbissen zog der Stadtberner Festivalmacher für die fünfte Open-Air-Auflage vom 26. und 27. August 2022 an Land? Es ist, wie gewohnt, ein Mix aus zeitgemässen, sprich angesagten Acts und gestandenen Grössen aus Pop und Rock. Ein Rezept, das bislang stets aufging: Einzig die Premiere 2017 sowie die diesjährige Pandemie-Ausgabe – eines der raren Festivals im Sommer 2021 überhaupt – waren mit 19’000 respektive gut 18’000 Musikfans nicht restlos ausverkauft. Das Festivalgelände am Seeufer fasst täglich 10’000 Besuchende.

Chansonnier Stephan Eicher erweist Spiez am 27. August 2022 die Ehre. Foto: «24 heures»

Neue Gesichter …

Am poppigen Freitag werden aus Funk und Fernsehen bekannte Namen zu hören sein. Headliner ist die 28-jährige britische Charakterstimme George Ezra («Budapest», «Shotgun»). Auch dürften die Berner Mundart-Popstars Lo & Leduc (die bereits zum Jahresauftakt am «Touch the Mountains» in Interlaken aufspielen) hoch in der Gunst des Publikums stehen. Weiter für den Starttag bestätigt sind die Reggae-Band Pedestrians aus Baden und Jeremy Loops, ein gebürtiger südafrikanischer Songwriter mit Schweizer Wurzeln. Ein fünfter und sechster Künstler respektive eine fünfte und sechste Künstlerin werde im neuen Jahr bekannt gegeben, heisst es in einer Mitteilung des Festivals.

Eine grosse Nummer am Freitag: Lo & Leduc, die Abräumer aus Bern. Foto: PD

Am Samstag stehen bekannte Namen globalen und nationalen Musikschaffens auf dem Programm: Allen voran als Hauptact die 1976 in Los Angeles gegründete US-Rockband Toto um Gründungsmitglied Steve Lukather an der Gitarre und Sänger Joseph Williams. Über 40 Millionen Tonträger haben Toto – Klassiker wie «Africa», «Rosanna» oder «Hold the Line» sei Dank – bis dato verkauft. Die Kultrocker werden sich am 19. Juli bereits auf Schweizer Boden für Spiez warmspielen – im Z7 in Pratteln BL.

Internationaler Act: Jeremy Loop, ein gebürtiger Südafrikaner, kommt nach Spiez. Foto: PD

Eine Art Heimspiel wird der Grandseigneur der Schweizer Musikszene im Berner Oberland erleben: Stephan Eicher, aufgewachsen in Münchenbuchsee, drückte einst die Schulbank in der Hasliberger Internatsschule Ecole d’Humanité. Der musikalische Weltenbummler ist seit über 40 Jahren nimmermüde unterwegs; jüngst spannte der Chansonnier mit der Berner Brassband Traktorkestar zusammen und veröffentlichte mit Autor Martin Suter ein «Song Book».

Treten am Samstag auf: Das australische Folk-Indie-Trio Sons Of The East. Foto: PD

… und Wiederholungstäter

Das australische Indie-Folk-Trio Sons Of The East, das schon im Ausfall-Jahr 2020 auf dem Programm gestanden war, komplettiert das bisherige Line-up vom Samstag zusammen mit der Bieler Poptruppe Pegasus und der Appenzeller Gewaltstimme Marius Bear. Eine Band folgt noch nach. Was auffällt: Es sind gleich mehrere Künstler, die zurück in die Spiezer Bucht finden werden. Lo & Leduc spielten ebenso an der Seaside-Premiere 2017 wie Pegasus. Marius Bear schafft derweil den Sprung von der kleinen Session- (2018) auf die grosse Hauptbühne. Bereits auch die Erfolgstruppe Hecht hatte zwei Auftritte in Spiez: 2017 und 2021.

Der mutmasslich stimmgewaltigste Appenzeller: Marius Bear kehrt ans Seaside Festival zurück. Foto: PD

Der Ticketverkauf für das fünfte Seaside Festival startet am Freitag, 3. Dezember, um 10 Uhr auf der Festival-Website, bei den Ticketcorner-Vorverkaufsstellen oder über die Hotline 0900 800 800. Tagespässe kosten wiederum 109 Franken, der Zweitagespass 189 Franken. Damit sind die Preise seit 2018 unverändert.

Vom Bieler- an den Thunersee: Pegasus stehen am Samstag auf der Seaside-Bühne. Foto: PD

Was auch gleich bleibt: Das Spiezer Seaside Festival macht weiterhin gemeinsame Sache mit dem Schwesterfestival Summer Days in Arbon am Bodensee, das ebenfalls vom 26. bis 27. August 2022 stattfindet. Die Partner nutzen dabei Synergien beim Band-Booking, um gefragte – und entsprechend kostspielige – Acts im Doppelpack verpflichten zu können.

Aargauer Reggae im Berner Oberland: Die Pedestrians aus Baden spielen am Freitag auf. Foto: PD

