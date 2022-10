Tagestipp: Boubacar Traoré – Totgeglaubte bluesen länger Man hielt ihn für tot, doch dann startete Boubacar Traoré aus Mali seine zweite Karriere. Am Sonntag spielt er in der Heiteren Fahne.

80 Jahre und nicht müde, den Blues zu spielen: Boubacar Traoré. Foto: pd

Boubacar Traoré, der Meister des Mali-Blues. Er ist eine lebende Legende aus Mali – die auch schon mal für verstorben gehalten wurde. Als 1968 in Mali die Regierung Modibo Keïtas gestürzt wurde, zog er sich zurück, denn er stand als populärer Musiker für den Aufbruch im westafrikanischen Land. Traoré arbeitete in der Landwirtschaft – bis ein TV-Team den Totgeglaubten in den 80er-Jahren aufspürte. Nach 20 Jahren setzte er seine Karriere fort – mittlerweile unermüdlich. Seine Musik ist beeinflusst von lokalen Kassonké-Rhythmen, afrokubanischer Musik und amerikanischem Blues.

