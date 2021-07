Wohlensee/Steffisburg – Toter Bub formell identifiziert Beim Jungen, der am Freitag tot im Wohlensee aufgefunden worden ist, handelt es sich um den seit dem 25. Juni in Steffisburg vermissten 9-jährigen Buben. sgt

Im Wohlensee wurde die Leiche des seit dem 25. Juni vermissten 9-jährigen Buben gefunden. Foto: Nicole Philipp

Der am Freitag im Wohlensee tot aufgefundene Bub ist laut Medienstelle der Kantonspolizei am Montagabend formell identifiziert worden: Es handelt sich um den 9-jährigen Buben, der am 25. Juni beim Ballspiel in die Zulg gefallen und mitgerissen worden war (wir berichteten mehrmals).