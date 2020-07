Polizei sucht Zeugen – Tote Ungarin im Marzili: Wie kam die Frau ums Leben? Der Fall der Frau, die am Sonntag tot aus der Berner Aare geborgen wurde, stellt die Polizei vor Rätsel. Sie veröffentlicht ein Bild der Kleidung des Opfers.

Die Verstorbene trug ein rotweisses Kleid und schwarze Schuhe. Foto: zvg/Kapo Bern

Die Ermittlungen zu der am Sonntagmorgen im Marzili aufgefundenen Frauenleiche dauern an. Die Kantonspolizei Bern hat am Mittwoch einen Zeugenaufruf lanciert, weil die Umstände, die zum Tod der 50-jährigen Ungarin geführt haben, noch nicht geklärt werden konnten. Konkrete Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen bisher allerdings nicht vor.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau in der Nacht auf Sonntag zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Monbijoubrücke in die Aare geraten ist. Zuvor dürfte sie sich in diesem Bereich entlang der Aare – allenfalls auch in Barbetrieben – aufgehalten haben. Dabei war sie gemäss jetzigem Kenntnisstand zeitweise auch in Begleitung von weiteren Personen.

Mit dem Zeugenaufruf wurde auch ein Bild der Kleidung des Opfers veröffentlicht. Wer die Frau im rotweissen Kleid zwischen Samstagabend, 25. Juli, 20 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 3 Uhr, gesehen hat oder verdächtige Beobachtungen entlang der Aare zwischen Tierpark und Marzili gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

( mb / pd )