Berichte über Schüsse – Tote und Verletzte nach «extrem gewalttätiger Nacht» in Cincinnati Am frühen Sonntagmorgen ist es in der US-Stadt zu mehreren Schiessereien gekommen. Mindestens 17 Personen wurden verletzt.

Ein Polizeiauto fährt zu einem Tatort in der US-Stadt Cincinnati. (Symbolbild) Foto: Cincinnati Police Department via Reuters

In der Stadt Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) 17 Menschen von Schüssen getroffen worden. Es könnte bis zu vier Tote gegeben haben, berichteten die lokalen Sender Fox19 und WLWT5 unter Berufung auf die Polizei.

Die Schüsse seien an drei verschiedenen Orten in der Stadt abgegeben worden. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte der Polizeibeamte Paul Neudigate laut WLWT5. Die Stadt habe eine «extrem gewalttätige Nacht» erlebt.

In den USA sterben im Durchschnitt jeden Tag Dutzende Menschen in Folge von Schusswaffengewalt. Seit Jahresanfang hat es nach einer Statistik der Organisation Gun Violence Archive in den USA mehr als 370 sogenannte «Mass Shootings» gegeben – also Fälle, in denen mindestens vier Menschen durch Schusswaffengewalt verletzt oder getötet wurden. Rechnerisch ist das mehr als ein solcher Fall pro Tag.

SDA