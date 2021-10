Technisches Versagen oder Überladung – Tote und Verletzte bei Flugzeugabsturz in Russland Mehr als 20 Menschen haben sich an Bord eines Transportflugzeuges in der Teilrepublik Tatarstan befunden. Mindestens elf Personen sind gestorben.

Erneut ein Crash in Russland: Die zerschellte Transportmaschine des Typs L-410. Foto: Russisches Notfall-Ministerium/AFP (11. Oktober 2021)

Ein Flugzeug mit mehr als 20 Menschen an Bord stürzte am Sonntag in der russischen Teilrepublik Tatarstan ab. An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Mindestens elf Menschen starben nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums. Die Behörde bestätigte der Agentur Interfax am Morgen den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs L-410 nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk. Einsatzkräfte hätten aus dem Wrack bisher elf Leichen geborgen, hiess es. Mindestens sieben Menschen sollen den Absturz überlebt haben – mit schweren Verletzungen.

Unbestätigten Berichten zufolge starben insgesamt 16 Menschen. Der Präsident Tatarstans, Rustam Minnichanow, sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Nach Angaben seiner Pressestelle flog er zu der Unglücksstelle. Unklar war auch Stunden nach dem Absturz am Morgen, wie viele Menschen genau in der Maschine waren. An Bord waren nach ersten Erkenntnissen 2 Piloten und 20 Passagiere, später wurde von insgesamt 23 Menschen an Bord berichtet.

Zahlreiche Unglücke in Russland

In den sozialen Netzwerken waren Bilder des Wracks in einem Stapel aus Holzstämmen zu sehen. Demnach krachte die Maschine in der Nähe eines Dorfes auf den Boden. Helfer berichteten, das Flugzeug sei in Brand geraten, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Als Absturzursache wurde eine Überladung des Flugzeugs oder technisches Versagen vermutet, weshalb sich der Pilot eine Notlandung versucht habe. Die Absturzstelle liegt 290 Kilometer östlich der Republikhauptstadt Kasan.

In Russland sind in diesem Jahr bei mehreren Unglücken in der Luftfahrt bereits Dutzende Menschen gestorben. Gründe sind oft Verstösse gegen die Sicherheitsvorschriften, veraltete Technik oder menschliches Versagen.

