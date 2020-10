Tötungsdelikt in Oey Mann ermordet Frau - Mutmasslicher Täter in Haft

Ein Mann hat offensichtlich am Mittwoch in Oey eine Frau getötet. Der mutmassliche Täter wurde in Interlaken festgenommen. Im Zusammenhang mit dem Verbrechen führte die Kantonspolizei in Habkern Abklärungen durch.