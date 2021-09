Stück von Ingmar Bergman – Tote Frauen suchen ihn heim Im Effingertheater verhandelt das Stück «Nach der Probe» einen #MeToo-Fall, bei dem auch die Frauen nicht unlauter davonkommen. Helen Lagger



Sie mimen den Regisseur und die Schauspielerin: Ulrich Westermann und Annina Polivka. Foto: Severin Nowacki

Auf der Bühne im Theater an der Effingerstrasse hängen Rosen von der Decke. Gespielt wird «Nach der Probe», ein Dialogstück und Kammerspiel von Ingmar Bergman, das er 1983 verfilmt hat. Es geht um das Verhältnis zwischen zwei Schauspielerinnen und ihrem Regisseur.

Markus Keller, Gründer und Geschäftsführer des Effingertheaters, ist für Regie und Bühne verantwortlich. Im Programmheft erzählt er, wie er bereits als Jugendlicher mit Bergman in Kontakt kam: durch einen Pfarrer, der seinen Schützlingen Filmklassiker servierte. Kellers Inszenierung kann demnach als eine Art Hommage an Bergman verstanden werden. Der schwedische Drehbuchautor, Film- und Theaterregisseur verstarb 2007 im Alter von 89 Jahren. Von der #MeToo-Debatte hat er nichts mehr mitgekriegt.

Umso erstaunlicher, dass sein Stück «Nach der Probe» wie ein Beitrag dazu wirkt. Wirklich gut weg kommen weder der Regisseur noch die von ihm «ausgebeuteten» Darstellerinnen, die auch das eine oder andere Ass im Ärmel haben. Die Figur des Regisseurs Henrik Vogler (Ulrich Westermann) kommt im Effingertheater als ganz in Schwarz gekleideter Theaterschaffender wie ein ironisches Selbstporträt von Markus Keller daher – dieser trägt ebenfalls ausschliesslich Schwarz, was allerdings bis heute eine beliebte Uniform Kulturschaffender ist.

Einst ein Star

Es ist nicht unbedingt der Mann, der in diesem Stück dominiert. Vielmehr spielen die Frauen den selbstmitleidigen und emotionslosen Kerl an die Wand. Vogler ordnet Notizblätter, als hinter ihm, wie ein Traumbild, die junge Schauspielerin Anna Egerman (Annina Polivka) in einem Kleid aus goldenem Lamé auftaucht (Kostüme: Sarah Bachmann). Er sieht sie nicht. Kurz darauf platzt sie, nun casual gekleidet, zu ihm in die Garderobe rein, angeblich weil sie ein verlorenes Schmuckstück sucht. Die Rosen werfen nun unheilvolle Schatten.

«Wie alt bist du denn eigentlich?», fragt der Mann, der das eigentlich wissen sollte, da seine Tochter im selben Jahr geboren wurde wie Anna, die er penetrant bei ihrem vollen Namen nennt. Schon ist man mitten drin in Bergmans Abgründen. Annas Mutter Rakel (Karo Guthke) ist tot und doch sehr präsent. Sie war unter Voglers Fuchtel ein grosser Star. Nachdem sie einen Freund Voglers geheiratet und Kinder bekommen hatte, wurde sie depressiv und ging schliesslich an ihrem Alkoholismus zugrunde. «Mama bekam eine Menge Kinder, die sie nicht mochte», fasst Anna zusammen. Die Jungschauspielerin ist gekommen, um den Regisseur herauszufordern.

Doch wer hat hier wen in der Hand? «Komm näher, damit ich dich besser sehen kann», sagt er in Anspielung auf den bösen Wolf, der das Rotkäppchen verschlingen will. Dass seine Liebe zu den Schauspielerinnen und Schauspielern zu einem grossen Teil Heuchelei ist, wird bei einem der wenigen emotionalen Ausbrüche seinerseits entlarvt. Ihre Impulsivität, Schlampigkeit und Eitelkeit nerven ihn. Die eigentlich tote Rakel taucht schliesslich – als Geist oder Wahnvorstellung – auch noch hinter der Bühne auf und will mit ihm schlafen und über ihre Rolle verhandeln. Karo Guthke spielt diese tragische Figur nuanciert und ohne ihr jegliche Würde zu nehmen.

Nächste Vorstellung: Montag, 27.9., 20 Uhr, Theater an der Effingerstrasse, Bern.www.theatereffinger.ch

