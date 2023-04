Waffengewalt in den USA – Tote durch Schüsse bei Geburtstagsparty von Teenager Im US-Bundesstaat Alabama sind auf einer Feier mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Am gleichen Abend ereignete sich auch in Kentucky eine tödliche Schusswaffen-Attacke.

Gleich in zwei US-Bundesstaaten musste die Polizei wegen Angriffen mit Schusswaffen ausrücken. Foto: Getty Images

Bei einer Geburtstagsfeier sind im US-Bundesstaat Alabama mindestens 20 Jugendliche durch Schüsse verletzt worden. Die Schiesserei in einem Haus im Zentrum des kleinen Städtchens Dadeville brach in der Nacht zum Sonntag vor Mitternacht aus, wie der lokale Fernsehsender WRBL mit Verweis auf Ermittlerkreise meldete. Ein Teenager, dessen Geschlecht nicht mitgeteilt wurde, habe dort seinen 16. Geburtstag gefeiert.

Genaue Opferzahlen nannten die Behörden nicht. Unklar war zudem, ob der Schütze in Gewahrsam genommen wurde. Auch zu dem möglichen Motiv gab es keine offiziellen Angaben. Laut dem Sender WRBL gehen die Ermittler davon aus, dass ein Streit zu dem Angriff führte.

Im nördlich von Alabama gelegenen Bundesstaat Kentucky ereignete sich am Samstagabend ebenfalls eine tödliche Schusswaffen-Attacke. In der grössten Stadt Louisville seien Schüsse in eine Menschenmenge abgefeuert worden, teilte die Polizei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mit. Mindestens zwei Menschen seien tödlich getroffen worden. Mindestens vier Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

SDA/AFP/aru

