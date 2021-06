Kolumne Christian Seiler – «Torta di pistacchio», denn es ist bald Sommer Und wenn Sie nach Italien reisen, sagen Sie dort nie «Pisthatschio». Es heisst «Pistakkjo». Capito? Christian Seiler (Das Magazin)

Unfassbar gut, unglaublich kalorienreich (vor allem in der Variante mit Glacé), na und? Foto: Laura Spinelli

Als ich ein Kind war, konnte ich am Duft aus der Küche zweifelsfrei erkennen, dass das Wochenende bevorstand. Am Vormittag jedes Samstags schob meine Grossmutter den Kuchen in den Ofen — Marmorkuchen, Obstkuchen, Streuselkuchen, manchmal auch den von mir innig geliebten (und 2020 in dieser Kolumne in Heft N° 42 schon gewürdigten) gedeckten Apfelkuchen. Kuchen riecht für mich also noch immer ein bisschen nach Wochenende, und dieses Gefühl würde ich heute gern mit Ihnen teilen.

Ich hatte neulich also Lust auf Wochenende. Deshalb sass ich in meiner Küche und betrachtete die Kochbücher, die dort in der Handbibliothek für den regelmässigen Gebrauch stehen. Manchmal reicht es, diese vertrauten Bücher von aussen zu betrachten, schon fällt mir eine Erinnerung oder eine Assoziation in den Schoss, die mir sagt, was als nächstes zu tun ist. Als ich den orangeroten Rücken des monumentalen Ziegels anschaute, der sich «River Café Kochbuch» nennt, musste ich an mein Treffen mit Ruthie Rodgers in London denken. Sie hatte lang auf sich warten lassen, bevor sie in einem leichten Hippie-Kleidchen ankam, durch die Hallen ihres River Cafés schwebte und mir anschliessend, als Entschädigung fürs Warten, so ziemlich alle Desserts servieren liess, die an diesem Tag auf der Karte standen.