Langenthal siegt weiter – Torreigen in Küsnacht Elf Treffer konnten die 50 Zuschauer bei der Begegnung zwischen den GCK Lions und Langenthal sehen. Die Oberaargauer gewannen 6:5. Daniel Gerber

Mathieu Maret (vorne) erzielte sein zweites Tor in der laufenden Saison. Foto: Marcel Bieri

Nicht gerade für jeden der 50 Besucher gab es einen Treffer, mit elf Toren jedoch wussten die GCK Lions und Langenthal die wenigen Zuschauer bestens zu unterhalten, nicht zuletzt da keines der beiden Teams zwischenzeitlich deutlich vorne lag. Am Ende gewannen die Oberaargauer 6:5.

Die GCK Lions zeigten sich zu Beginn defensiv einmal mehr als sehr gut organisiert. Selten konnte eine längere Angriffswelle in der Offensivzone aufgebaut werden. Selbst in der ersten Überzahlsituation war es schwierig, aus geeigneten Positionen den Abschluss zu suchen. Dennoch gelang den Gästen in Küsnacht der Führungstreffer. Luca Christen lancierte Fabio Kläy nach einem Entlastungsangriff der Zürcher. Kläy fuhr im Powerplay einen Konter und traf zur 1:0-Führung.

Lange hielt der Vorsprung des SCL jedoch nicht, rund zwei Minuten später glichen die Junglöwen bereits wieder aus.

4:2 verspielt

Nach wenigen Minuten im Mitteldrittel erzielte Yannick Brüschweiler für die GCK Lions im Powerplay den Treffer zum 2:1. Zuvor war ein Tor der Langenthaler aberkannt worden; zusätzlich wurde Jack Walker auch noch auf die Strafbank beordert, wegen Behinderung des Torhüters.

Langenthal reagierte vehement. Zuerst traf Mathieu Maret von der blauen Linie aus zum Ausgleich. Und keine Minute später traf der Finne Eero Elo zum 3:2. Vincenzo Küng erhöhte anschliessend in Überzahl durch eine schnelle Kombination zur 4:2-Führung.

Doch bis zur zweiten Pause waren die Lions zurück im Spiel, durch zwei durchaus sehenswerte Angriffe, insbesondere den Sololauf von Willy Riedi, welchen er mit einem Heber unter die Latte zum 4:4-Ausgleich in der vorletzten Minute des Mitteldrittels abschloss.

Siebter Sieg in Folge

Langenthal überwand jedoch auch diese Klippe. Im Schlussdrittel brachte Dario Kummer die Gäste wieder 5:4 in Führung, wenig später traf auch Robin Nyffeler – beide Tore fielen nach einer abgelaufenen Strafe gegen die GCK Lions.

Die Gastgeber verkürzten nur 12 Sekunden nach Nyffelers Treffer auf 5:6; den Ausgleich erzielten sie aber nicht mehr. So siegte der SCL in der Liga zum siebten Mal in Serie, zudem punktete die Mannschaft von Trainer Jeff Campbell zum elften Mal in Folge.