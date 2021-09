Unwetter im Norden Deutschlands – Tornado in Kiel reisst mehrere Menschen ins Wasser Der heftige Sturm hat in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein sieben Personen verletzt, drei davon schwer.

Die Bilder zeigen, wie heftig die Windhose an der Uferstrasse der Stadt hinüberzieht. Video: Twitter

Ein Tornado riss in Kiel mehrere Menschen ins Wasser. Wie die «Kieler Nachrichten» am Mittwochabend berichteten, wurden sieben Menschen verletzt, drei davon schwer. Auf Twitter kursierten mehrere Videos, die die gewaltige Windhose über einer Uferstrasse der Stadt, der Kiellinie, zeigen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung für das Bundesland Schleswig-Holstein ausgegeben. An der Nordseeküste sei mit orkanartigen Böen bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Auch an der Ostsee und im Binnenland könne es in der Nacht Sturmböen bis rund 80 km/h geben.

SDA/fal

