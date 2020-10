Elf der Runde – Tore am Laufmeter von YB II und Thun II Nimmersatte Stürmer allenthalben. Während die Nachwuchsteams von YB und Thun fast nach Belieben skoren, ist Ramon Mezger in der 2. Liga regional nach seinem Comeback für Steffisburg kaum zu stoppen. Adrian Lüpold

Die Nachwuchsspieler des FC Thun (hier Ahmed Hiran) und von YB sind in ihren jeweiligen Ligen von den Gegnern derzeit fast nicht in den Griff zu kriegen. Foto: Markus Grunder.

Köniz sucht Stabilität

22 Gegentore in 6 Spielen machen die Köniz-Abwehr zur wackligsten der Promotion League, obschon der FCK bis zu drei Partien weniger als die Gegner aufweist. Nächster Prüfstein ist im Nachholspiel (Mittwoch) Aufstiegsfavorit Yverdon, der in acht Spielen 27 Mal einnetzte.

Oft nur Zuschauer: Die Könizer Defensivleute wie Aussenverteidiger Marco Stauffiger (links) haben in dieser Saison bis anhin zu wenig oft Zugriff auf die gegnerischen Stürmer. Foto: Christian Pfander

YB II in eigener Liga

In der 1. Liga fuhr YB II gegen Bulle beim 5:2 den siebten Sieg ein und ist trotz einer Partie weniger Leader (Gr. 1) und auch das torgefährlichste Team (schon 30 Tore) in der 1. Liga. Auch in der Gruppe 2 thront mit Biel ein Vertreter aus dem Kanton Bern an der Spitze.

Zu viel Regen in Goldau

Sturmböen und Regen suchten die Zentralschweiz heim und setzten dem Sportplatz Tierpark in Goldau (Kanton Schwyz) zu. Leidtragende waren auch die Fussballer von Langenthal (1. Liga), fiel das Gastspiel doch ins Wasser. Es war die dritte Spielverschiebung für die Oberaargauer in dieser Saison.

Nur YB und Thun weiter

In der 2. Cuprunde der Frauen kamen zwei Berner weiter, zwei schieden aus. YB (Super League) siegte in Winterthur (1. Liga ) 4:0, auch das Frauenteam aus Thun (NLB) gewann gegen die Blue Stars (1. Liga) 2:1. Ausgeschieden sind hingegen Worb und Walperswil (beide NLB).

Nadine Riesen (hier im Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich) skorte im Cup den vierten YB-Treffer gegen Winterthur. Foto: Manuel Zingg

Offensive Könige

80 Teams gibt es in der 2. Liga inter in 6 Gruppen. Die klar offensivstärkste Equipe stellt die U-21 von Thun, die in sieben Spielen 28 Treffer erzielte. Zum Vergleich: Das zweitbeste Team, die U-21 von Servette, buchte in acht Spielen 24 Tore.

In dieser Saison fast nicht zu stoppen: Die Stürmer des FC Thun II wie Joel Fuhrer machen den gegnerischen Abwehrspielern in der 2. Liga interregional schwer. Foto: Markus Grunder

Offensive Bettler

Fast das Gegenteil von Thun II in der 2. Liga inter ist Lerchenfeld. Nur fünf der 80 Teams haben weniger Tore erzielt als der FCL (5 in sieben Spielen), der als Konsequenz daraus auf einem Abstiegsplatz liegt.

Mezger stoppt Weissenstein

Was für eine Story. Vor einigen Wochen liess sich Ramon Mezger, Ex-Captain von Steffisburg, zum Comeback in der 2. Liga regio überreden. Seither holte der FCS in 4 Spielen 9 Punkte, Mezger buchte dabei 8 Tore (!). Neustes Opfer des Knipsers war Spitzenclub Weissenstein, der wegen zwei Mezger-Toren 0:2 verlor und auf Rang 3 abrutschte.

Gashi pusht Ostermundigen

Ostermundigen schob sich in der 2. Liga auf Rang zwei. Ein Erfolgsgarant ist Liridon Gashi, Leader der Torschützenliste. 14 Tore in 7 Spielen erzielte Gashi, der den FCO per Hattrick zum 3:1 gegen Bern führte. Ihm auf den Fersen ist Marcel Zimmermann von Italiana (Total neun Tore) nach vier Treffern beim 6:1 gegen Länggasse.

Rothorns Aufholjagd

Turbulent verlief das Spiel zwischen Rothorn und Muri-Gümligen in der 2. Liga regio (acht Gelbe, eine Gelb-Rote Karte). Der FCMG führte 3:0, gab das Spiel aber aus den Händen. Sulejman Rakipi sorgte mit zwei späten Toren für ein 3:3.

Rothorns Sulejman Rakipi erzielte in der 85. und in der 91. Minute je einen Treffer und führte Rothorn zum 3:3 gegen Muri-Gümligen. Foto: Walter Dietrich

In den Startlöchern

Nach über acht Monaten Pause stehen die Futsaler in den Startlöchern. Nächstes Wochenende startet die Saison in der Swiss Premier League mit den drei Berner Vertretern Futsal Minerva (spielt auch Champions League), Mobulu Futsal Uni Bern und Uetendorf.

Spektakel und viele Torszenen sind im Futsal Usus. Foto: Manuel Zingg

«Stängeli verpasst»

Wie immer an dieser Stelle der höchste Kantersieg: Mett deklassierte im Seeländer Derby der 5. Liga Lengnau 9:0.