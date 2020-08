Viele Tore in der 2. Liga – YB II und Thun II starten perfekt in die Saison In den unteren Ligen ist es zu spektakulären Spielen gekommen. In der 2. Liga regional fielen in vier Partien 24 Treffer. YB II und Thun II unterstrichen derweil ihre Ambitionen. Adrian Lüpold

Zu schnell für die Abwehr des FC Konolfingen: Lucien Dähler überläuft alle Emmentaler und erzielt das 1:0 für den Nachwuchs des FC Thun in der 2. Liga interregional. Foto: Andreas Blatter

Zweites Spiel, zweiter Sieg und somit ein perfekter Saisonstart für den Nachwuchs des BSC Young Boys in der 1. Liga (Gruppe 1). Nach dem 4:2-Erfolg bei der gegen das Team Vaud U-21 (Lausanne) in der Woche zuvor, doppelten die jungen Berner auswärts beim FC La Chaux-de-Fonds nach. Die Mannschaft von Coach Alessandro Mangiarratti besiegte die Neuenburger 2:1 und setzt sich zum Beginn der neuen Spielzeit in der Gruppe mit den vielen Equipen aus der Westschweiz sogleich an der Spitze fest.

Ebenfalls den zweiten Erfolg in Serie verbuchte in der Gruppe 2 der 1. Liga der FC Biel. Die Seeländer setzten sich beim SV Muttenz 2:0 durch und übernahmen die Tabellenführung. Den Sieg der Vorwoche nicht wiederholen konnte indes der FC Langenthal, der in Solothurn mit 1:3 den Kürzeren zog.

Junge Thuner wirbelten

Zu einer äusserst reizvollen Affiche kam es in derweil in Konolfingen zum Start der 2. Liga interregional (Gruppe 3), wo die Emmentaler den Nachwuchs des FC Thun empfingen. Die jungen Oberländer gaben den Tarif früh bekannt und es war schnell ersichtlich, dass es für Konolfingen nichts zu holen gibt. Zu schnell, zu flink und spielerisch eine Klasse besser präsentierten sich die Thuner, die über weite Strecken der Partie in Ballbesitz waren, aber dennoch drei Treffer nach Gegenstössen erzielten. Der flinke Flügel Lucien Dähler sowie Einwechselspieler Lekaj Zemerat zeichneten sich als Doppeltorschützen aus und ebneten den Weg zum diskussionslosen 5:1-Auswärtssieg. Wie man es von Konolfingen seit Jahren gewohnt ist, steckten die Emmentaler jedoch nie auf und kamen durch Jannic Wegmüller, der per Weitschuss traf, immerhin noch zum Ehrentor.

Dem Thuner Zemerart Lekaj (links) gelang nach seiner Einwechslung gegen Konolfingen ein Doppelpack. Foto: Andreas Blatter

Auch die zweite Equipe aus Thun, der FC Lerchenfeld, startete erfolgreich in die neue Spielzeit der 2. Liga inter (ebenfalls Gruppe 3). Die Mannschaft von Trainer Daniel Klossner gewann zum Auftakt auswärts im Baselbiet beim FC Allschwil 1:0. Weniger gut lief es dem «Zwöi» von Köniz, das in Dornach 0:2 verlor. Der FC Spiez, die vierte Berner Equipe in der 2. Liga inter, war spielfrei.

Torhagel in der 2. Liga regional

Viele Tore fielen in der regionalen Königsklasse (2. Liga regional, Gruppe 1). Während der Meisterschaftsfavorit aus Gümligen auf eigenem Terrain gegen den FC Weissenstein eher überraschend 2:3 verlor, setzte sich ein weitere Topequipe, die AS Italiana, gegen den FC Steffisburg 4:1 durch. Je sieben Tore und viel Spektakel gab es in den beiden anderen Spielen vom Samstag zu bestaunen. Sowohl der FC Rothorn (6:1-Heimsieg gegen den FC Bern 1894) als auch der FC Ostermundigen (6:1-Auswärtserfolg gegen Bümpliz) zeigten sich in der Offensive von ihrer Schokoladenseite und skorten je ein halbes Dutzend Treffer.

In der Gruppe 2 kam der FC Kirchberg zum einem Prestigeerfolg gegen Aarberg (4:1), Lyss und Azzurri Bienne trennten sich im Seeländer Derby 0:0.