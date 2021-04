Nach einem Jahr in Schweden – Topskorer Deny Känzig kehrt zu Wiler-Ersigen zurück Rekordmeister Wiler-Ersigen, der am Ostermontag im Playoff-Halbfinal gegen GC mit 2:0 vorgelegt hat, vermeldet eine Rückkehr, drei Vertragsverlängerungen und einen Abgang. Adrian Lüpold

Bald wieder in Grün-Weiss: Deny Känzig (rechts) wird in der nächsten Saison wieder für Wiler-Ersigen spielen. Foto: Manuel Zingg

Deny Känzig wird in der kommenden Spielzeit wieder für den SV Wiler-Ersigen auflaufen. Das Eigengewächs der Unteremmentaler wird sein Abenteuer in Schweden nach einer Saison beenden. Mit Lingköping schied der wendige Stürmer unlängst im Playoff-Viertelfinal aus. 31 Tore in 26 Spielen buchte Känzig in der letzten Meistersaison 2018/19 für den SVWE, was dem Solothurner damals auch die Auszeichnung des MVP (Most Valuable Player) und MPP (Most Popular Player) der höchsten Männer-Liga im Schweizer Unihockey eingebracht hatte.

Weiter den Dress des SVWE tragen werden in Zukunft der aktuelle Playoff-Topskorer Joonas Pylsy, Qualifikationstopskorer Michal Dudovic und der unverwüstliche Captain, Abwehrchef und Teamleader Tatu Väänänen. Alle drei ausländischen Leistungsträger verlängerten ihre Verträge mit dem Rekordmeister.

Verzichten muss Wiler-Ersigen in der nächsten Saison indes auf Claudio Mutter. Im U21-Alter war er von Waldkirch St. Gallen zum SVWE gewechselt und feierte bislang zwei Meistertitel, einen Cupsieg und den Einzug in den Champions Cup-Final. Zudem avancierte Mutter bei Wiler auch zum Nationalspieler. Der 25-Jährige wechselt nach Schweden zu Sirius.

