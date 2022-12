Medaillengewinner geehrt – Top-Berufsleute zu Gast im Rathaus Regierungspräsidentin Christine Häsler gratulierte den Medaillengewinnern der World Skills für ihren Einsatz an den internationalen Wettkämpfen.

Die Medaillengewinner aus der Region Thun/Oberland im Berner Rathaus (v.l.): Fabian Baumann (Gärtner, Oberdiessbach), Adrian Büttler (Gipser, Grund bei Gstaad), Gil Beutler (Polymechaniker Automation, Linden) und Patrik Siegenthaler (Elektroinstallateur, Linden). Foto: PD / Ruben Sprich

Vom 7. September bis zum 26. November 2022 haben sich an den Berufsweltmeisterschaften, der World Skills Competition, mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 56 Staaten in 62 Berufen gemessen. Die Schweizer Mannschaft gewann bei 34 Starts neunzehn Medaillen und zwölf Diplome. Die Schweiz ist damit die beste berufsbildende Nation Europas. Auch zwölf junge Berufsleute aus dem Kanton Bern haben am internationalen Wettbewerb teilgenommen und Glanzleistungen erbracht.

Einmal Gold, dreimal Bronze für die Region

Eine beeindruckende Medaillenbilanz weisen die zwölf Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Bern vor: Die beiden Gärtnerlehrlinge Fabian Baumann (Oberdiessbach) und Marc Baumberger (Koppigen) sowie der Maurerlehrling Ben Zaugg (Bärau) gewannen in ihrem Berufszweig die Goldmedaille. Das Gärtnerduo erhielt zudem den Titel «Best of Nation» für die höchste Punktzahl innerhalb der Schweizer Delegation. Dominic Bartlome (Schwarzenburg) genoss Heimrecht und holte sich in Bern die Silbermedaille als Carrosseriespengler.

Vier Bronzemedaillen für Elektroinstallateur Patrik Siegenthaler und Polymechaniker Gil Beutler (beide aus Linden), Mechatroniker Dario Flükiger (Lützelflüh) und Gipser-Trockenbauer Adrian Büttler (Grund b. Gstaad) komplettieren die Berner Podestplätze. Ein «Medaillon for Excellence» erhielten zudem der Webtechnologe Tom Diggelmann (Bern), die Kosmetikerin Giulia Liberti (Burgdorf) und der IT-Netzwerk-Administrator Sven Gerber (Röthenbach). Der CNC-Dreher Fabian Leuenberger (Heimenhausen) belegte in seiner Kategorie den guten elften Platz.

Bestätigung für Berufsbildungssystem

Bereits an den Swiss Skills im September 2022 gewannen die Berner Berufsvertreter 75 von insgesamt 279 Medaillen. «Diese Topresultate der Berner Vertretung auf nationaler und internationaler Ebene verdeutlichen, dass sich das Berufsbildungssystem im Kanton Bern auf Weltklasseniveau bewegt», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. «Insbesondere die hiesigen Lehrbetriebe haben dank ihres grossen Engagements und Know-hows in der Fachausbildung grossen Anteil am Erfolg der jungen Berufsleute.»

Regierungspräsidentin Christine Häsler würdigte am 16. Dezember die Leistungen der Berner Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Feier im Rathaus und dankte ihnen für ihren Einsatz.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.