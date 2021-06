Anthony Hopkins im Porträt – «Tony. Nennen Sie mich Tony!» Hannibal Lecter, Picasso, Odin – der walisische Schauspieler ist eine Leinwandikone. Kann es sein, dass «The Father» seine beste Rolle ist? Eine Begegnung. Matthias Lerf

«So verdammt einfach» – alles sieht leicht aus, wenn es Anthony Hopkins spielt. Aber das täuscht natürlich. James Mollison/Contour by Getty Images

Anthony Hopkins ist immer am beeindruckendsten, wenn seine Stimmung radikal umschlägt. Gerade hat er noch sanft und einlullend gesprochen. Aber dann fährt er – urplötzlich – die Krallen aus. In «The Silence of the Lambs» treibt er dies bis zur Perfektion: ein netter Bösewicht, der seinem Opfer im wörtlichen Sinn an die Gurgel springt. Aber auch im neuen Film «The Father» gibt es eine solche Szene. Da geht es um einen Aperitif.

Mit «The Father», wir erinnern uns, hat der 83-jährige Hopkins Ende April dem im August 2020 verstorbenen Favoriten Chadwick Boseman den Oscar für den besten Darsteller weggeschnappt. Niemand hatte daran geglaubt, er selbst schon gar nicht. Zur Verleihung war er gar nicht erst angereist. Am Tag nach dem Gewinn aber nahm Hopkins eine Instagram-Botschaft auf. Vor der weiten Szenerie seiner Heimat Wales gab er seiner Verwunderung Ausdruck, dankte für den Preis und dachte an seinen allzu früh verstorbenen Konkurrenten. Alles von Herzen, wie unschwer zu sehen war.