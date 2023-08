Gastronomie in Thun – Tony McArthur vergrössert sein Pub Tony McArthur baut sein Pub an der Thuner Marktgasse um 40 zusätzliche Sitzplätze aus: Der Wirt konnte von der BEKB die angrenzende Ladenliegenschaft erwerben. Barbara Donski

Tony McArthur in seinem Thuner Pub. Künftig will er hier und im angrenzenden neuen Raum 120 Gäste bewirten können. Foto: Barbara Donski

«Wir brauchen mehr Platz», sagt Tony McArthur und weist auf den Raum hinter sich, in dem sich Tisch an Tisch und Stuhl an Stuhl reiht. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Aussensitzplätze wegfallen, ist sein gleichnamiges Pub an der Thuner Marktgasse sehr gut besucht: «Zwischen Oktober und März sind wir oft am Limit», sagt der Wirt, der das Lokal seit 2014 führt und auch selber im Gebäude wohnt. Fünfmal in der Woche seien alle Tische besetzt: «Viele Gäste kommen und müssen unverrichteter Dinge wieder gehen», bedauert Tony McArthur. Besonders beliebt seien die Quiz-Nights: «Die drei Montage pro Monat sind immer mehrere Monate im Voraus ausgebucht.»