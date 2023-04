Es kommt zur Finalissima – Toni Rajala haucht dem EHCB neues Leben ein – Biel träumt vom Titel Der EHC Biel reagiert auf die 1:7-Niederlage in Genf und erzwingt ein Entscheidungsspiel. Nach dem Treffer ihres Topskorers bestimmen die Seeländer das Geschehen. Angelo Rocchinotti

Nach dem Treffer von Toni Rajala, dem Mann für die wichtigen Tore, kehrt bei Biel der Glaube zurück. Hier feiert der Finne gemeinsam mit Alexander Jakowenko den Treffer zum 2:2. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Und plötzlich singen, hüpfen und klatschen sie in der ausverkauften Tissot-Arena. Selbst auf den Sitzplätzen gibt es kein Halten mehr. Nach einem brillanten Zuspiel von Noah Delémont ist Luca Hischier soeben das 2:1 geglückt. Der EHCB, dem fast 24 Minuten lang die Überzeugung fehlte, schöpft nicht nur neue Hoffnung. Er liegt nach Spielhälfte plötzlich in Führung, agiert mutig und schnörkellos.

Spielplanchef Willi Vögtlin begibt sich nach 40 Minuten in die Katakomben, um die Medaillen- und Pokalübergabe vorzubereiten. Doch der 67-Jährige kann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das Heimteam sucht im letzten Abschnitt entschlossen die Entscheidung. Gegen Mike Künzle kann Genf-Keeper Robert Mayer noch mirakulös mit dem Beinschoner retten. Zudem hat er Glück, dass Olofsson, der wieder neben Hofer und Haas zum Einsatz kommt, das Tor verfehlt. Gegen den Versuch von Captain Gaëtan Haas fünf Minuten vor Schluss ist jedoch auch Mayer machtlos. Es ist die Entscheidung.

Damien Brunner fällt mit Rückenproblemen aus

Lange deutete wenig auf ein solches Ende hin. Der EHC Biel vermag seine Verunsicherung nach der 1:7-Brause vom vergangenen Samstag zunächst nicht zu verbergen. Immer wieder schleichen sich im Spiel der Seeländer Fehler ein. Sie suchen den Abschluss, bleiben aber unpräzis und agieren hinten fehleranfällig. Roger Karrer bricht schon nach 40 Sekunden ein erstes Mal durch. Obwohl der EHCB eine erste Unterzahlsituation unbeschadet übersteht, gerät er kurz darauf in Rückstand. Schneeberger ist es, der in der Vorwärtsbewegung die Scheibe verliert und den Servettiens den Gegenstoss ermöglicht.

Für die Wende sorgt abermals Toni Rajala, der Mann für die wichtigen Tore. Mit seinem Treffer aus dem Slot haucht er seinem Team wieder Leben ein. Plötzlich ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten zurück.

Servette muss sich letztlich an der eigenen Nase nehmen. Marco Miranda hat noch im ersten Abschnitt das 2:0 auf dem Stock, scheitert aber an der Torumrandung. Und kurz nach dem Bieler Ausgleich haben die Gäste gleich zwei dicke Möglichkeiten, um das Skore wieder auszubauen. Doch erst vergibt der künftige Kloten-Stürmer Deniss Smirnovs alleine vor Biel-Keeper Harri Säteri, dann lassen Filppula und Winnik eine 2-gegen-1-Chance liegen.

Die Genfer zeigen mit Fortdauer der Partie Nerven. Allen voran Linus Omark, der sich zu einer unnötigen Charge an Mike Künzle hinreissen lässt, dann eine Schwalbe gesehen haben will und sich am Ende auch noch eine Disziplinarstrafe wegen Reklamierens einhandelt.

Nun kommt es am Donnerstag in der Les-Vernets-Halle zu einem Entscheidungsspiel. Entweder krönt sich Genf-Servette erstmals in seiner 118-jährigen Clubgeschichte zum Meister. Oder aber Biel holt sich den vierten Erfolg, den ersten nach 40 Jahren.

Ob Damien Brunner, der noch ohne Meistertitel ist, eingreifen wird, ist offen. Der Stürmer fällt im zweiten Drittel mit Rückenproblemen aus, bleibt aber auf der Bank sitzen.

Das Telegramm Infos einblenden Biel – Servette 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) 6562 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 13. Omark (Hartikainen, Jooris) 0:1. 24. Rajala (Kessler, Jakowenko) 1:1. 33. Hischier (Delémont) 2:1. 55. Haas (Olofsson, Forster) 3:1. 56. Tömmernes (Filppula, Jacquemet) 3:2. 60. (59:34) Künzle (Rajala) 4:2 (ins leere Tor). Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Biel, 4-mal 2 plus 10 Minuten Omark) gegen Servette. Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Froidevaux, Schläpfer; Stampfli. Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Karrer; Völlmin, Le Coultre; Maurer; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Smirnovs, Pouliot, Bertaggia; Antonietti.

Fünf Minuten vor dem Ende trifft Biels Captain zum 3:1. Das Tor bringt dem EHCB der Ausgleich in der Finalserie ein. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

