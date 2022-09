Stichfrage gab den Ausschlag – Toffen entscheidet sich für eine eigene Oberstufe Die Stimmberechtigten haben sich in einer Variantenabstimmung für den Bau einer eigenen Oberstufe ausgesprochen. Johannes Reichen

Für den Aufbau einer eigenen Oberstufe wird in Toffen zusätzlicher Schulraum benötigt. Foto: Franziska Rothenbühler

Es war eine spannende Abstimmung in Toffen, welche erst mit der Stichfrage entschieden wurde. Der Souverän gab dabei dem Aufbau einer eigenen Oberstufe den Vorzug gegenüber der Variante in Belp. Sowohl die Variante einer eigenen Oberstufe im Dorf als auch ein kompletter Anschluss an Belp erhielten mehr Ja- als Nein-Stimmen. Bei der Stichfrage obsiegte die eigene Lösung mit 45 Stimmen. Die Frage bewegte die Bevölkerung. Die Stimmbeteiligung lag bei 64 Prozent.