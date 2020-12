Tatverdächte legt Geständnis ab – Tötungsdelikt von Bottighofen: Opfer wurde erschossen Die mutmassliche Täterin im Fall einer getöteten 62-jährige Frau im Kanton Thurgau ist geständig. Das Opfer wurde erschossen, wie die Behörden mitteilten.

Die sterblichen Überreste des Opfers wurden an einem Waldrand entdeckt. Foto: BRK News

Im Tötungsdelikt von Bottighofen TG hat die Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt. Das Opfer wurde erschossen, wie die Behörden mitteilten. Die mutmassliche Täterin sitzt in Untersuchungshaft.

Die 54-jährige Tatverdächtige sei geständig, am 29. Oktober in Bottighofen die 62-jährige Frau erschossen zu haben, teilte die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Zwangsmassnahmengericht habe Untersuchungshaft für die mutmassliche Täterin bewilligt.

Anfang Dezember waren am Waldrand des «Sangehölzli» in Egnach TG die sterblichen Überreste einer 62-jährigen Frau aufgefunden worden. Bei der Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizin wurden massive Verletzungen festgestellt. Bei dem aufgefundenen Körperteil handle es sich um den Kopf des Opfers, heisst es im Communiqué vom Dienstag weiter.

Die genauen Umstände sowie das Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen und der Strafuntersuchung. Die 62-jährige Frau war seit dem 29. Oktober vermisst worden. Wenige Tage vor dem Auffinden der Leiche suchte die Polizei nochmals nach Zeugen. Rund 20 Kilometer von der späteren Fundstelle hatte die Frau ein Auto beim Parkplatz eines Vitaparcours abgestellt.

SDA