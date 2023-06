«Man darf doch erwarten, dass der Journalismus die Energiewende ordentlich begleitet.» Foto: Keystone

Kennen Sie aus der Schulzeit diese Typen noch, die immer so altklug daherredeten? Dabei war klar, dass sie nur nachplappern, was ihnen irgendein Erwachsener vorgesagt hatte und ihnen plausibel erschien. So kommen mir die grassierenden Kommentare in den Medien immer öfter vor. Altklug.