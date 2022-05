Der Urknall kam nach einer Vorstellung von «Die Böhms», meinem Dokumentarfilm über die Architektenfamilie. Ich traf eine alte Frau, die mir erzählte, ein Pantomime habe ihr das Leben gerettet. Später sprach ich mit dem 104-jährigen Georges Loinger, der im Zweiten Weltkrieg mit Marcel Marceau jüdische Kinder in die Schweiz schmuggelte. Darunter jene Frau als kleines Mädchen. Die Geschichte von Marceau diente für mich in «L’art du silence» als Rahmen, um auch von anderen Menschen zu erzählen. Von Loinger, von Marceaus Angehörigen, von meinem Vater.

Maurizius Staerkle Drux (33) ist Sohn einer deutschen Kabarettistin und eines Schweizer Pantomimen. In Köln geboren, ist er in Zürich aufgewachsen und hat dort Regie studiert. Er führt das Tonstudio Maxdrux und ist Teil der Produktionsfirma Ensemble Film, die zuletzt «Loving Highsmith» ins Kino brachte. Mehrfach ausgezeichnet wurde sein Dokumentarfilm «Die Böhms: Architektur einer Familie». Zusammen mit Benny Jaberg arbeitet er zurzeit an «Brave New Switzerland», eine Doku über Genforschung. In Planung ist zudem ein Spielfilm über die Welt gehörloser Menschen.

Sie selbst sind nicht nur Regisseur, sondern auch Tongestalter. Was interessiert Sie am Geräuschemachen?

Sie haben Tonarbeit für «Heimatland», «Der Läufer» oder «Not Me: A Journey With Not Vital» gemacht. Wie sieht für Sie die Balance von Regie und Tonarbeit aus?

Beim Dokfilm ist es normalerweise so, dass man nur alle paar Jahre ein neues Werk rausbringen kann, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Du sammelst das Material, und der Film muss dann in der Montage reifen. Durch die regelmässige Studioarbeit kann ich mich ökonomisch ein wenig absichern und weiter mein Filmhandwerk praktizieren.