50-Jähriger nun ohne Ausweis – Töffraser in Bellmund mit 150 statt 80 km/h geblitzt Vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Motorradlenker angehalten, der ausserhalb Bellmund 70 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren war.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bellmund am vergangenen Donnerstag hat die Kantonspolizei Bern ausserorts bei einem Motorradfahrer eine Geschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde gemessen – nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Der Mann war von Bellmund in Richtung St. Niklaus unterwegs.

Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilt, konnte eine Polizeipatrouille den Töffraser in Hermrigen anhalten. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht und musste seinen Führerschein abgeben. Der 50-Jährige wird sich nach den Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

mb