Jugendtreff in Madiswil – Töfflirennen auf Tartan Noch treffen sich die Jugendlichen auf dem Schulareal in der Neumatt. Weil sich Anwohner am Lärm stören, sucht der Gemeinderat längerfristig nach neuen Lösungen. Jürg Rettenmund

Ein beliebter Treffpunkt der Jugend: Die Schulanlage Neumatt in Madiswil. Foto: Marcel Bieri

300 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse werden in der Madiswiler Schulanlage Neumatt unterrichtet. Es ist jedoch nicht der Schulbetrieb, der den Anwohnern zur Belastung wird, wie eine Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung klagte. Sondern dass das Areal am Abend von Jugendlichen in Beschlag genommen wird.

Den Behörden der Gemeinde ist das Problem bekannt, wie Gemeinderat Adrian Schär (FW), Ressortverantwortlicher Bildung, erklärt. «Wir wollen aber den Spielplatz auf dem Areal der Dorfbevölkerung zur Verfügung stellen.» Deshalb sei die Anlage nach wie vor nicht eingezäunt und offen.