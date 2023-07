Mit der Rega ins Spital – Töfffahrerin bei Unfall in Ringgenberg schwer verletzt In Ringgenberg ist am Donnerstag ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Motorrad kollidiert. Die Strasse war stundenlang gesperrt.

Gegen 12.40 Uhr am Donnerstag war in Ringgenberg ein Auto auf der Hauptstrasse von Brienz herkommend in Richtung Interlaken unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Motorrad zusammenstiess.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde die Lenkerin des Motorrads schwer verletzt und musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden. Auch der Autolenker wurde verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital transportiert. Der betroffene Strassenabschnitt war mehrere Stunden lang gesperrt.

PD/mb

