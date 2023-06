In Pieterlen – Töfffahrerin bei Kollision schwer verletzt Eine Motorradlenkerin hat sich bei einer Kollision mit einem Auto am Montagmorgen schwer verletzt. Ein Helikopter der Rega musste sie in ein Spital fliegen.

Die Berner Kantonspolizei musste am Montagmorgen in Pieterlen ausrücken. Foto: Keystone (Symbolbild)

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Töfffahrerin hinter einem Auto auf der Bielstrasse in Pieterlen in Richtung Biel. Auf der Höhe der Römerstrasse hielt das Auto am rechten Fahrbahnrand an, worauf es aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto kam.



Die Töfffahrerin musste per Helikopter ins Spital gebracht werden. Die vier Autoinsassen blieben unverletzt, die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

SDA

