Mit Rega ins Spital geflogen – Töfffahrer verletzt sich bei Überholmanöver Im Simmental verunfallte am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein Motorradfahrer verursachte am Sonntagmorgen in Oberwil im Simmental einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei schreibt, fuhr der Mann hinter einem Auto von Weissenburg im Simmental in Richtung Zweisimmen. Als der Töfffahrer auf Höhe Chrauchtalweidli das Auto überholen wollte, kam er aus noch zu klärenden Gründen zu Fall. Der Motorradlenker verletzte sich beim Unfall und musste nach der Erstbetreuung durch ein Ambulanzteam mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der betroffene Strassenabschnitt musste während den Rettungs- und Unfallarbeiten mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

( ber )