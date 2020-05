Rega konnte nicht mehr helfen – Töfffahrer stürzt Abhang hinunter und stirbt Ein Motorradfahrer kam am Sonntag zwischen Gurnigel Passhöhe und Sangernboden von der Strasse ab. Er stürzte durch Bäume einen Abhang hinunter und starb noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag von Gurnigel Passhöhe in Richtung Sangernboden unterwegs. Aus noch unklaren Gründen kam er im Bereich Rechte Hengstvorsass in einer Linkskurve rechts von der Strasse ab. Der Töfffahrer stürzte in der Folge durch Bäume hindurch den Abhang hinunter und kam schliesslich zum Stillstand.

Mehrere Passanten betreuten den verletzten Fahrer, ehe die aufgebotenen Rettungskräfte die medizinische Versorgung übernahmen. Trotz der Rettungs- und Reanimationsmassnahmen von einem Team der Rega konnte nicht verhindert werden, dass der 28-jährige Mann aus dem Kanton Bern noch vor Ort starb.

Infolge des Unfalls musste der entsprechende Strassenabschnitt mehrere Stunden wechselseitig und teilweise für kurze Zeiten komplett gesperrt werden. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

( ber )