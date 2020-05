Auf dem Weg auf den Gurnigel – Töfffahrer kommt von Strasse ab und prallt in Verkehrsschild Ein Motorradfahrer auf dem Weg auf den Gurnigel verunfallte am Samstagnachmittag. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

In der zweitletzten Haarnadelkurve vor dem Gurnigel verunfallte am Samstagnachmittag ein Töfffahrer. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage erklärt, kam der Motorradfahrer von der Strasse ab und prallte in ein Verkehrsschild.

Der Töfffahrer wurde beim Selbstunfall verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, heisst es von Seite der Polizei. Die Strasse musste, wenn überhaupt, nur kurz gesperrt werden.

( ber )