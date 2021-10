Unfall in Steffisburg – Töfffahrer gestürzt – Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend ist im Glättimüli-Kreisel auf dem Zubringer A6 in Steffisburg ein Töfffahrer gestürzt. Ein involvierter Automobilist beging Fahrerflucht.

Im Gebiet Glättimüli ist ein Töfffahrer gestürzt, als ein Auto vor ihm in den Kreisel fuhr. Foto: Christoph Gerber

Am Freitagabend, 15. Oktober, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein Töfffahrer von der Bernstrasse herkommend auf dem Zubringer A6 in Steffisburg den Kreisel Glättimüli und beabsichtigte, via dritte Ausfahrt in Richtung Alpenbrücke weiterzufahren. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte er, als ein Auto von der Autobahn herkommend in den Kreisel fuhr, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Lenker des Autos setzte seine Fahrt geradeaus in Richtung Bernstrasse fort, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Insbesondere die Person in einem weissen Kleinwagen und der Lenker eines kleinen, blauen Fahrzeuges, welche sich beide nach dem Befinden des Töfffahrers erkundigten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

