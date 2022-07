Selbstunfall in Inkwil – Töfffahrer gerät nach Sturz unter Auto – schwer verletzt In Inkwil musste am Donnerstagabend ein schwer verletzter Motorradlenker nach einem Selbstunfall mit der Rega ins Spital gebracht werden.

In Inkwil, einer Gemeinde an der Grenze zum Kanton Solothurn, ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen gestürzt und unter das Heck eines vorausfahrenden Autos geraten. Dabei wurde der Töfffahrer schwer verletzt.

Wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann zuerst von einem Ambulanzteam betreut. Dann flog die Rettungsflugwacht den Verletzten ins Spital.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf der Subingenstrasse von Subingen her in Richtung Inkwil unterwegs gewesen. Auf der Höhe der Verzweigung mit dem Theilmattweg stürzte der Mann und schlitterte unter das Heck des mit tieferer Geschwindigkeit vorausfahrenden Autos. Die Polizei ermittelt.

SDA/nfe

