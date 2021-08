Raser in Rosshäusern – Töfffahrer bretterte mit 128 km/h durch 60er-Zone Am Montagabend ist in Rosshäusern ein Motorrad mit 128 km/h anstatt der erlaubten 60 km/h gemessen worden. Dem 31-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen.

Der Motorradfahrer war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt (Symbolbild). Foto: Getty Images

Die Kantonspolizei Bern hat am Montag auf der Alten Bernstrasse in Rosshäusern (Gemeinde Mühleberg) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Kurz vor 19.30 Uhr wurde ein in Richtung Gümmenen fahrender Motorradfahrer, nach Abzug der gesetzlichen Toleranz, mit 128 km/h anstatt der auf dem Streckenabschnitt erlaubten 60 km/h gemessen.

Der 31-jährige Lenker wurde kurz darauf zur Kontrolle angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.