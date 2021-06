Gurnigel – Sangernboden – Töfffahrer bei Unfall schwer verletzt Zwischen dem Gurnigel und Sangernboden ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer gestürzt. Er musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf dem Rückweg vom Gurnigel in Sangernboden schwer verletzt worden. Ein Helikopter flog ihn ins Spital. Die Kantonspolizei geht der genauen Unfallursache nach, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen kam der Töfffahrer kurz vor der Steinbachbrücke zu Fall. In der Folge rutschte er mit dem Motorrad über die Fahrbahn auf einen Kiesplatz, wo er verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er ins Spital transportiert.

Für die Dauer der Bergung musste die Strasse teilweise gesperrt werden, da sie als Landeplatz für den Rettungshelikopter genutzt wurde.

sda/tag

