Schwerer Unfall in Alterswil – Töfffahrer kommt bei Unfall ums Leben In Alterswil FR ist am Montag ein 56-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

In Alterswil FR kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist dabei ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Autofahrerin auf der Kantonsstrasse in einer Rechtskurve aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie mit dem Töfffahrer. Der in der Region wohnhafte Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.