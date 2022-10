Unfall in Gadmen – Töfffahrer am Sustenpass verunfallt Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Sustenpassstrasse verunfallt. Er wurde verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen. PD

Am Samstag verunglückte ein Motorradfahrer am Sustenpass. Foto: PD/Yasser Abu-Ghdaib

Kurz nach 16 Uhr am Samstagnachmittag wurde die Kantonspolizei Bern wegen eines Unfalls auf der Sustensrasse in Gadmen alarmiert. Dort war ein Motorradfahrer verunglückt.

Der Mann war auf seinem Motorrad von der Passhöhe her in Richtung Gadmen unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve, im sogenannten Bereich Wendeblatten, kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst am rechten Fahrbahnrand eine dortige Mauer. Das Fahrzeug geriet ausser Kontrolle und es kam zu einer erneuten Kollision mit der Mauer. Daraufhin stürzte der Fahrer und erlitt dabei Verletzungen.

Drittpersonen eilten herbei und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Er wurde schliesslich mit der Rega ins Spital geflogen. Die Angehörigen der Feuerwehr innert dem Kirchet wurden zur Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten aufgeboten und übernahmen die wechselseitige Verkehrsführung im Bereich der Unfallstelle. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.