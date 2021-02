135 statt 60 km/h – Töfffahrer 75km/h zu schnell in Moutier unterwegs Bei Moutier war am Sonntag ein Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs. Der Mann raste mit 135 km/h durch eine 60er-Zone.

Mit 75 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho ist am Sonntag ein Motorradfahrer in Moutier BE erwischt worden. (Symbolbild) Foto: Keystone/Georgios Kefalas

Mit 75 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho ist am Sonntag ein Motorradfahrer in Moutier BE erwischt worden. Er war nach Angaben der Berner Kantonspolizei in Richtung Delsberg JU unterwegs und wurde mit 135 km/h statt der an der Messstelle erlaubten 60 km/h gemessen.

Der Motorradfahrer wurde wenig später von der Kantonspolizei Jura angehalten. Er musste den Führerschein abgeben, und er wird sich nach Angaben der bernischen Polizei wegen eines Raserdeliktes vor der Justiz verantworten müssen.

sda/tag