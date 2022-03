Unfall in Münsingen – Töff stösst mit Auto zusammen – zwei Personen im Spital Am Mittwoch kam es in einem Kreisel in Münsingen zu einer Kollision. Motorradfahrer und Autolenkerin wurden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwoch kurz vor 16.40 Uhr fuhr in Münsingen ein Motorrad aus der Aeschistrasse in den Kreisel der Thunstrasse ein. Dort kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem von Wichtrach herkommenden Auto. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer.

Das Auto durchbrach derweil ein Geländer und stürzte ungefähr drei Meter tief in die Einfahrt einer Einstellhalle hinunter. Die Lenkerin wurde ebenfalls verletzt. Sie und der Töfffahrer wurden mit je einer Ambulanz ins Spital transportiert.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

mb

