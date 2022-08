Unfall in Hilterfingen – Töff prallt in Auto Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Hilterfingen bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden.

Am Mittwochnachmittag prallte ein Motorradfahrer auf der Staatsstrasse in Hilterfingen in ein vorausfahrendes Auto. Die entsprechende Meldung ging bei der Einsatzzentrale um 15 Uhr ein. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall, als das Auto auf Höhe der Liegenschaft Staatsstrasse 42 vor einem Fussgängerstreifen abbremste. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Thun unterwegs. Der Motorradlenker stürzte bei der Kollision und verletzte sich.

«Er wurde von Drittpersonen versorgt, ehe er von einem sofort ausgerückten Ambulanzteam medizinisch betreut und schliesslich ins Spital gefahren wurde», teilt die Polizei mit. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr während rund 45 Minuten wechselseitig von Drittpersonen und zufällig anwesenden Armeeangehörigen geregelt. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt kam es zu Rückstau.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen eingeleitet.

PD

