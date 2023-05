Unfall in Eggiwil – Töff mit Seitenwagen stösst mit Auto zusammen – Fahrer verletzt Am Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt und ins Spital gebracht. Die Strasse war über zwei Stunden gesperrt.



Am Samstagnachmittag sind auf der Siehenstrasse in Eggiwil ein Auto und ein Motorrad mit Seitenwagen zusammengestossen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

Das Motorrad war in Richtung Schallenberg unterwegs. Im Bereich Vorder Windbruch kollidierte es in einer scharfen Kurve seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Darauf kippten Töff und Seitenwagen auf die Seite und der Lenker wurde zu Boden geschleudert. Er wurde dabei verletzt und von einem Ambulanzteam ins Spital gefahren. Der Mitfahrer im Seitenwagen wurde von einem zweiten Ambulanzteam zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Strasse war für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen eingeleitet, um Ursache und Umstände des Unfalls zu klären.

PD/ske

