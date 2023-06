Unfall in Englisberg – Töff gerät auf Gegenfahrbahn – Lenker schwer verletzt Am Donnerstag ist zwischen Zimmerwald und Kehrsatz ein Motorrad frontal in ein Auto geprallt. Der Mann wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Um ungefähr 15.30 Uhr am Donnerstag kam es in Englisberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Auto. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr der Töffahrer in Richtung Kehrsatz, als er in einer Rechtskurve kurz nach der Verzweigung Kühlewilstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Der Motorradlenker wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden. Der betreffende Strassenabschnitt wurde zwischen der unteren Längenbergstrasse und der Kühlewilstrasse für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.