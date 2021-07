Motorradunfall in Kirchenthurnen – Töff-Fahrer prallt in Hausmauer und stürzt Kellertreppe hinab Ein Motorradlenker verletzte sich am Samstagmittag bei einem Selbstunfall in Kirchenthurnen. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz vor 11.30 Uhr stoppte am Samstagmittag ein von der Mühledorfstrasse herkommender Motorradfahrer an der Kreuzung Bernstrasse/Mühledorfstrasse in Mühlethurnen. Als er seine Fahrt auf die Bernstrasse in Richtung Mühlethurnen fortsetzen wollte, fuhr er aus ungeklärten Gründen quer über die Bernstrasse, prallte in die Hauswand bei der Hausnummer 16 und stürzte daraufhin eine Kellertreppe hinab.

Der Motorradlenker wurde beim Unfall verletzt und durch Ersthelfer betreut, bevor er durch die Feuerwehr Thurnen geborgen werden konnte. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Bern am frühen Samstagabend mitteilte.

Der Verkehr auf dem betreffenden Strassenabschnitt musste während der Rettungs- und Unfallarbeiten wechselseitig geführt werden.

