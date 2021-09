Motorradunfall in Illiswil – Töff-Fahrer fährt ins Feld und stürzt In Illiswil ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer von der Strasse abgekommen. Der Lenker wurde beim Sturz leicht verletzt.

Am Mittwochabend war kurz vor 17.35 uhr ein Motorradlenker von Illiswil her in Richtung Murzelen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Illiswil fuhr der Lenker aus ungeklärten Gründen rechts ins angrenzende Feld und stürzte in der Folge. Er wurde dabei leicht verletzt, musste sich aber nicht medizinisch versorgen lassen.

Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Gemäss Aussagen überholten kurz vor dem Unfall zuerst ein dunkles Auto und anschliessend ein weisses Geländefahrzeug einen von Murzelen herkommenden Traktor.

Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/pd

