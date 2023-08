Auffahrunfall in Wyssachen – Töff-Fahrer fährt in ein Auto und verletzt sich schwer Auf der Fritzenfluh verletzte sich am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall schwer. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Um etwa 18.50 Uhr fuhren am Montagabend ein Auto und ein Motorrad über die Fritzenfluh in Richtung Huttwil. Bei der Verzweigung in Richtung Wyssachen kollidierte der Motorradlenker mit dem Heck des Autos vor ihm und stürzte daraufhin zu Boden.

Der Töff-fahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam musste er mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht werden. Die Autolenkerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagnachmittag berichtete.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr durch die Feuerwehr Wyssachen wechselseitig geregelt.

PD/chh

