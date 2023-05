Schockierendes Tötungsdelikt in den USA – Tödlicher Würgegriff erschüttert New York In der New Yorker U-Bahn fühlen sich Passagiere durch einen schwarzen Obdachlosen bedroht – am Ende ist er tot. Der Fall wirft auch ein Licht auf die Probleme in der Stadt. Christian Zaschke aus New York

Viele New Yorker kannten das Opfer: Polizisten beim U-Bahn-Waggon, in dem ein 30-jähriger Mann getötet wurde. Foto: Keystone

Diesmal will New York nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Seit am Montag der 30-jährige Jordan Neely in der U-Bahn starb, nachdem ein anderer Passagier ihn minutenlang in den Würgegriff genommen hatte, wurde in der Stadt mehrmals demonstriert. Es wird zudem, teils in einiger Erregung, diskutiert: über Obdachlosigkeit, Gewalt und institutionellen Rassismus.