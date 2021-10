Das Auto war gestohlen – Tödlicher Unfall nach Fluchtfahrt im Seeland In der Nacht auf Sonntag ist ein Autofahrer in Biel vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In Ins prallte das Fahrzeug frontal in eine Hausmauer. Der Lenker starb noch am Unfallort.

Die Unfallstelle in Ins war während mehrere Stunden abgesperrt. Foto: zvg Arthur Sieber

Eine Patrouille der Berner Kantonspolizei bemerkte am Sonntagmorgen kurz nach fünf Uhr ein Auto mit auffälliger Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit. Als die Polizei das Fahrzeug zur Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Die Fluchtfahrt führte von Biel über Nidau durch mehrere Dörfer in Richtung Ins. Dabei sei das Auto auch innerorts stets mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Sonntag schreibt.

In Ins prallte das Fluchtfahrzeug, noch immer deutlich zu schnell, frontal in die Mauer einer nicht bewohnten Liegenschaft. Der Lenker erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Mit ihm sassen vier weitere Personen im Auto. Der Beifahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Drei weitere Insassen konnten von den Einsatzkräften aus dem Auto geholt werden. Die vier Mitfahrer waren teils schwer verletzt und wurden mit einem Rettungshelikopter sowie drei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Das Dorfzentrum in Ins war zeitweise gesperrt. Es standen vier Ambulanz-Teams, zwei Rega-Crews sowie knapp 30 Angehörige der Feuerwehr Ins sowie der Berufsfeuerwehr Biel im Einsatz.

Diebesgut gefunden

Ersten Abklärungen zufolge handelte es sich beim Unfallfahrzeug um ein zuvor gestohlenes Auto. Die Kantonspolizei fand im Auto auf der Unfallstelle diverse Gegenstände, darunter auch Wertsachen. Gemäss ersten Erkenntnissen handle es sich dabei wohl um gestohlene Ware, schreibt die Berner Kantonspolizei weiter.

Zu den gestohlenen Gegenständen sowie zur Fluchtfahrt hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen. Dafür sucht die Polizei nun Zeugen.

pd/nfe

