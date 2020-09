Unfall in Hasliberg – Tödlicher Sturz über Felswand Eine 41-jährige Wanderin stürzte am Läuber über eine Felswand. Noch an der Unfallstelle verstarb sie.

Eine Wanderin ist am Mittwoch im Bereich des Läubers in der Gemeinde Hasliberg über eine Felswand abgestürzt. Der schwere Bergunfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 16.20 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau in Richtung Rothorn unterwegs gewesen, als sie aus unbekannten Gründen über die Felswand abstürzte.

Obwohl die Rettungskräfte umgehend alarmiert wurden, konnte vor Ort nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Im Einsatz stand ein Team der Rega.

Bei der verunglückten Frau handelt es sich um eine 41-jährige im Kanton Solothurn wohnhafte Schweizerin.

Der genaue Unfallhergang wird unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

pkb